المنشد محمد رشاد: على الحجار أعجب بصوتي ودعاني للغناء معه في حفل

قال المنشد محمد رشاد إن الفنان على الحجارالتقاه في إحدى الاحتفاليات ووجه له عدة نصائح، ودعاه للمشاركة معه بحفل غنائي لإعجابه بصوته وتميزه الفني.

جوائز إنشادية

وأضاف «رشاد» خلال استضافته عبر برنامج «مدد» تقديم الإعلامى عبد الفتاح مصطفي على شاشة «الحياة»، أنه اشترك بمسابقة بورسعيد الدولية «الفائزون» وحصل بها على المركز الأول على مستوى الوطن العربي وذلك لتميز صوته، لافتا إلى نصح الشيخ سعيد حافظ له بحياته وزيارته له بشكل منتظم بالمنزل وحصوله على العديد من الفوائد من جلوسه برفقته.

وتابع أنه قدّم مجموعة من التواشيح الدينية على مسرح النادي الاجتماعي، وشارك أيضا باحتفالية حزب مستقبل وطن فى محافظة قنا، بمناسبة ذكرى المولد النبوي باستاد قنا الرياضي.