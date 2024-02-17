الجمهور يشيد ببرومو مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز: عالمي

إشادات عديدة نالها البرومو الدعائي لمسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز والمقرر أن ينافس في السباق الرمضاني 2024.

إشادات الجمهور بكريم عبدالعزيز

وشارك كريم عبدالعزيز جمهوره البرومو الدعائي للمسلسل معلقا: الحشاشين رمضان 2024.

وانهالت تعليقات الجمهور والتي جاء منها: «عالمي رقم واحد إن شاء الله»، وقال تعليق آخر: «فاضل توصل للعالمية إنت قدها وإن شاء الله في تقدم»، وقال آخر: «نجاح ساحق إن شاء الله يا نجم»، وجاء تعليق آخر: «كنت ناوي متفرجش على مسلسلات في رمضان، بس طالما النجومية هيقضي معانا رمضان هتفرج وأكيد هتبسط ذي ما عودت جمهورك»، وقال آخر: «نقلة ممتازة جدا يا فنان أحسنت الاختيار».

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين «أباطيل وأبطال من وحي التاريخ» يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، احمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.