تراجع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق والجزارة

أعلنت شعبة القصابين، تراجع أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 15-2-2024، بقيمة 20 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الحمراء نحو 330 جنيهًا للكيلو في محلات الجزارة والأسواق أي للمستهلك مقارنة بالأسعار في نهاية التعاملات أمس 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

تنشر «الوطن» أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 15-2-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

- بينما سجلت أسعار اللحوم الكندوز في المتوسط 330 جنيهًا للحوم الحمراء البلدي مقارنة بالأسعار نهاية التعاملات أمس 350 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم الضأن بعظم في المتوسط نحو 330 جنيهًا .

- وسجل أسعار اللحوم البتلو بعظم في المتوسط نحو 290 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

- وبلغت أسعار اللحوم البتلو في المتوسط نحو 320 جنيهًا.

- أسعار اللحوم الكندوز صغير في المتوسط نحو 330 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم الكندوز كبير في المتوسط نحو 285 جنيهًا.

- أسعار اللحوم الضأن في المتوسط نحو 370 جنيهًا.