شعبة المستوردين: هبوط سعر الدولار في السوق الموازية وراء تراجع أسعار اللحوم

قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ومستورد لحوم، إن أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية تشهد حالة من التذبذب، مشيرا إلى أن أسعارها مرتبطة بشكل كامل بأسعار الدولار في مصر نظرا لاستيراداها من الخارج.

احتساب اللحوم المستوردة بالدولار الأمريكي

وأوضح «النواوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هبوط سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي أدى بدوره إلى هبوط سعر استيراد اللحوم من الخارج، حيث يتم احتساب سعر اللحوم المستوردة بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصري نظرا للاستيراد، أما فيما يتعلق بالجمارك فيتم محاسبتها بالجنيه المصري.

وعن أسعار اللحوم المستوردة في السوق المحلية، فقد أردف أن سعر الكيلو بالنسبة للأمامي البرازيلي فيتراوح ما بين 300 لـ 320 جنيها للكيلو الواحد.

وأضاف نائب رئيس الغرفة ومستورد اللحوم، أن أسعار اللحوم المستوردة تختلف باختلاف بلد المنشأ والقطعية الخاصة باللحوم، مشيرا إلى أن سعر القطعية الأمامية من اللحوم تختلف عن سعر الخلفية منها.

أما وعن أسعار اللحوم المستوردة للطن، فقد أكد أن سعر طن الفلتو بلغ 12 ألف دولار، في الوقت الذي تدرجت فيه سعر الطن من اللحوم ما بين 4200 دولار، و6 آلاف دولار.