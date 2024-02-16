أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 16-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 340 جنيها في محلات الجزارة والأسواق للمستهلك، وتسعى الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق لتتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المقررة.

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم من خلال السطور التالية وفقا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحم البتلو اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اللحم البتلو اليوم يتراوح بين 340 إلى 500 جنيه للكيلوجرام، سعر اللحم البتلو بالعظم بين 180 و450 جنيها للكيلوجرام.

أسعار اللحم الكندوز اليوم الجمعة

سعر اللحم الكندوز يتراوح بين 320 و470 جنيها للكيلوجرام، وسعر اللحم الكندوز الكبير من 250 إلى 360 جنيها للكيلوجرام، وسعر اللحم الكندوز الصغير يسجل من 250 إلى 450 جنيها للكيلوجرام .

اسعار اللحم الضأن اليوم الجمعة

- سعر اللحم الضأن اليوم الجمعة 16-2-2024 يسجل ما بين 350 إلى 500 جنيه للكيلو، وسعر اللحم الضأن بالعظم يسجل نحو 102 إلى 425 جنيها للكيلو.

- سجل سعر السجق البلدي نحو 300 جنيه للكيلو، والسجق المستورد 110 جنيهات.

- وسجل اللحم المفروم البلدي نحو 240 جنيها للكيلوجرام.