أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 14-2-2024، نحو 350 جنيهًا للكيلو في محلات الجزارة والأسواق أي للمستهلك، وتبذل أجهزة الدولة جهودًا كبيرة في تشديد الرقابة على الأسواق، للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المقررة.

أسعار اللحوم

تنشر «الوطن» أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 14-2-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة شعبة القصابين، كما يلي:

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في المتوسط نحو 325 جنيهًا.

- بينما سجل سعر كيلو لحم الكندوز في المتوسط 350 جنيهًا للحوم الحمراء البلدي.

- وسجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في المتوسط نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

- وبلغ سعر كيلو اللحم البتلو في المتوسط نحو 335 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الكندوز صغير في المتوسط نحو 330 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز كبير في المتوسط نحو 285 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الضأن في المتوسط نحو 375 جنيهًا.