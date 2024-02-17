سقوط أمطار على عدة مناطق في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار متوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ تعرضت بعض المناطق منها مدينة المنصورة لسقوط أمطار بدأت بخفيفة ثم متوسطة ثم غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

سقوط أمطار متوسطة علي بعض المناطق بالدقهلية

وحذرت غرفة العمليات بمحافظة الدقهلية من سقوط أمطار متوسطة، اليوم السبت، على مختلف المناطق في محافظة الدقهلية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

وكثفت الدقهلية استعداداتها للتعامل السريع مع مياه الأمطار من خلال الآتي:

- التواصل المستمر ما بين شركتي مياه الشرب وفروعها في مختلف المراكز مع الوحدات المحلية والمراكز والأحياء في محافظة الدقهلية.

- صيانة الأعمدة الإنارة في مختلف الأماكن بمحافظة الدقهلية والمراكز.

- تنبيه على الوحدات المحلية والأحياء والمراكز سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وإزالة التجمعات.

- التنبيه على المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصة مع فترة سقوط الأمطار.

وشهدت محافظة الدقهلية شبورة مائية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على الطرق الزراعية وطرق بالقرب من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية والطرق السريعة.