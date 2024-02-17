ناقد عن المقارنة بين فيلم ومسلسل «إمبراطورية ميم»: القصة قماشتها واسعة

أشاد الناقد محمود قاسم باهتمام صناع الدراما في الفترة الأخيرة بتقديم أعمال درامية مأخوذة من أصل أدبي، كما هو الوضع مع مسلسل «إمبراطورية ميم» المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024.

وعن المقارنة بين الفيلم الذي قدمه المخرج حسين كمال من بطولة الفنانة فاتن حمامة عام 1972 وبين المسلسل، أوضح «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»: «العمل الأصلي هو قصة قصيرة كتبها إحسان عبد القدوس في صفحة ونصف فقط، تدور في الأساس حول رجل لديه 6 أبناء أسمائهم جميعا تبدأ بحرف الميم، وتم إجراء تغيرات عليها ليتم تقديمها سينمائيًا، وبالتالي هي قصة قماشتها واسعة وبها مساحة كبيرة من الدراما والحكي يمكن تغيرها طوال الوقت».

تفاصيل مسلسل «إمبراطورية ميم»

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم» حول مختار أبو المجد الذي يتولى تربية أبناءه الستة بمفرده بعد وفاة زوجته بمساعدة شقيقته، وعندما تبدأ مشاعره في التحرك تجاه سيدة أخرى يشعر بالحيرة ما بين تلك المشاعر وبين مسئولية رعاية أبناءه.

وهو من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، ويجمع في بطولته كلا من خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، هاجر السراج ومحمود حافظ، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.