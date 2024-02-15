قبل عرضه في رمضان 2024.. 3 اختلافات بين قصة إمبراطورية ميم والمسلسل

كشف البرمو الدعائي الأول لمسلسل «إمبراطورية ميم» الملامح المبدئية للمسلسل المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024، المأخوذ عن قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، جرى طرحها ضمن مجموعة قصصية بعنوان «بنت السلطان»، ظهرت بجانب الفنان خالد النبوي في بوستر المسلسل كنوع من التحية للكاتب والراحل وإرثه الأدبي.

ولكن يشهد المسلسل اختلافات عديدة عن القصة الأصلية التي جرى طرحها عام 1965، الاختلاف الأول هو الاسم إذ أنّ اسم الشخصية الأصلية في القصة «محمد» بينما اختار المؤلف اسم «مختار أبو المجد» للبطل في المسلسل، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان خالد النبوي.

الاختلاف الثاني بين القصة الأصلية والمسلسل، أنّ البطل في القصة له 6 أبناء جميعهم ذكور، وهم «مصطفى»، «مجدي»، «مدحت»، «ماهر»، «محمود» و«منير»، أمّا في المسلسل الأبناء الـ6 ذكور وإناث، بينما الاختلاف الثالث بين العملين هو أن بطل المسلسل أرمل توفيت زوجته، ويرعى أبناءه بمفرده، وفي القصة كان متزوجًا منذ 25 عامًا وكانت زوجته تتولى معه شؤون رعاية الأبناء.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث المسلسل حول «مختار أبو المجد» أب لـ6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة جميعهم أسمائهم تبدأ بحرف الـ«ميم»، وتولى «مختار» مسئولية تربيتهم أبناءه بمفرده بعد وفاة زوجته بمساعدة شقيقته، ولكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتعرف على حب حياته ويجد نفسه في حيرة كبيرة ما مشاعره تجاه السيدة التي يحبها، وما بين مسؤولية تربية أبناءه، خاصة عندما يبدأون التمرد ضده.

المسلسل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، هاجر السراج، محمود حافظ وغيرهم من النجوم.