فاتن حمامة VS خالد النبوي.. 3 اختلافات بين فيلم ومسلسل إمبراطورية ميم

وسط ترقب الجمهور لموسم دراما رمضان 2024، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة من المسلسلات تتميز أحداثها بالإثارة والتشويق والمتعة، وتتنوع ما بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والكوميدية، من بينها مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، عن قصة الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس.

مقارنة بين فيلم ومسلسل إمبراطورية ميم

قبل 52 عامًا، تحديدا عام 1972، عُرضت القصة ذاتها، لكن في فيلم إمبراطورية ميم، بطولة الفنانة فاتن حمامة، ونستعرض أبرز الاختلافات ما بين الفيلم والمسلسل، والتي تمثلت بدايتها في أن الفيلم يحكي قصة سيدة أرملة «فاتن حمامة» تُعاني مع أولادها، بينما المسلسل يحكي قصة رجل أرمل.

وجاء في الفيلم، أن فاتن حمامة كانت المسؤولة الوحيدة عن تربية أبنائها، بينما لدى خالد النبوي في المسلسل شقيقة تجسد دورها الفنانة نشوى مصطفى، تعاونه على تربية أبنائه بعد وفاة زوجته، واختلف أيضًا الفيلم في أن الأبناء الـ6 كانوا 4 ذكور وبنتين، بينما المسلسل عكس ذلك.

وجاء وجه الشبه بين الفيلم والمسلسل في تفاصيل القصة، إذ أن كلاهما يعانيان مع أولادهما الـ6 لاختلاف الأجيال، وينظمان انتخابات ليتم اختيار حاكم للبيت، كما أنهما يواجهان صعوبة في الاعتراف بمشاعرهما، حين الالتقاء بـ«حب حياتهما».

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحة، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة، وتدور الأحداث حول «مختار أبو المجد» أب لـ6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، جميعهم تبدأ أسمائهم بحرف الـ«ميم»، وتولى «مختار» مسؤولية تربيتهم، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتعرف على حب حياته، ويجد نفسه في حيرة كبيرة بين مشاعره ومسؤولية تربية الأبناء، خاصة عندما يبدأون التمرد ضده.