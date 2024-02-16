إمبراطورية ميم.. خالد النبوي يقدم مشاكل الجيل الجديد في 30 حلقة

بعد أكثر من 50 عامًا تعود إحدى كلاسيكيات السينما المصرية للشاشة، خلال السباق الرمضاني 2024 الذي ينتظره الكثيرون، في شكل مسلسل بعد أن حفر الفيلم النسخة الأصلية علامة فارقة في تاريخ الأفلام التي ناقشت المشاكل الاجتماعية، يخوض مجموعة من النجوم، «إمبراطورية ميم»، لـ المخرج حسين كمال، والأديب الراحل إحسان عبد القدوس، الذي صدر عام 1972، في ثوب جديد في قصته الأصلية التي وردت ضمن مجموعته القصصية «بنت السلطان».

إمبراطورية ميم.. مشاكل الجيل في 30 حلقة

بمشاكل عصرية جديدة يقدمها النجم خالد النبوي في «إمبراطورية ميم» خلال الموسم الرمضاني، على مدار 30 حلقة، ليعيد النسخة الأصلية من الرواية، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المسلسل سيعرض عبر قنواتها.

خالد النبوي وابنه نور في مسلسل إمبراطورية ميم

خلال فيديو على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر النجم خالد النبوي والفنان الشاب نور النبوي وهما يشوقان الجمهور إلى أحداث المسلسل: «أنت بتعمل أي هنا؟.. أنا مروان.. وأنا مختار، الإمبراطور، وزي ما بيكون في إمبراطور كبير بيكون في إمبراطور صغير»، إذ يظهر الابن في شخصية «مروان» وخالد النبوي يجسد الأب «مختار» وسط مناقشة عدة قضايا مشوقة تحدث بين الآباء والأبناء.

خالد النبوي خلال مسلسل «إمبراطورية ميم» يجسد شخصية الأب الذي ذكر في رواية الراحل إحسان عبد القدوس، إذ يعاني مع أولاده الـ6 باختلاف مشاكلهم، لينظموا ضده انتخابات لاختيار حاكم للبيت، كما أنه يواجه صعوبة في الاعتراف بمشاعره لـ«حب حياته»، ويظهر الفنان الشاب نور النبوي برفقة والده خالد النبوي في المسلسل ليجسد دور أحد الأبناء.