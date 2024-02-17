 أخصائية تعديل السلوك: «شقاوة» الأطفال تمنحهم القدرة للتعبير عن مشاعرهم

قالت هبة إسماعيل، أخصائية تعديل السلوك، إن «شقاوة» الأطفال ليس عيبًا به، ولكنه شيء جيد وصحي لأي طفل، لأن هذا الأمر يعطي له القدرة للتعبير عن مشاعره، بينما يبدأ القلق على الطفل عندما يصاب بـ«فرط الحركة».

القلق في حالات الطفل الهادئ

وأضافت أخصائية تعديل السلوك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «دي إم سي»، أنه لا بد أن نشعر بالقلق في حالات الطفل الهادئ أكثر من الطفل الذي يتحرك كثيرًا، موضحة أنه في حالة فرط الحركة للطفل لا بد على الوالدين بتوجيهه أكثر من مرة حتى يصل إلى مرحلة الاستجابة.

إدخال الطفل الحضانة في سن مبكرة

ونوهت بأن التوجيه المباشر بدون إعطاء أسباب هو الذي يخلق المشكلة لدى الطفل، مؤكدة أن اضطراب فرط الحركة يظهر في سن مبكرة في فترة المقارنة بين الأطفال وبعضهم البعض، مؤكدة أن إدخال الطفل الحضانة في سن مبكرة يساعده في التواصل مع الآخرين ويجعله دائمًا في حالة أفضل.