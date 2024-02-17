اعرف موعد صرف معاشات شهر مارس 2024.. باق أيام

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

وتبدأ الهيئة في صرف معاشات شهر مارس 2024، بدءًا من يوم 1 و2 من الشهر المُقبل، وذلك بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الزيادة 15% كحد أقصى

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، يكون موعد الزيادة السنوية للمستحقين للمعاشات في شهر يوليو من كل عام بواقع زيادة 15% كحد أقصى.

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة في المعاشات وأجور العاملين في الدولة، على أن يكون الحد الأدنى للعاملين بالدولة 6 آلاف جنيه.

كما تم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليصبح 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، وأيضًا رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني ليصبح 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، من 1 يناير من العام الجاري 2024.