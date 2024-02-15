اعرف قيمة الزيادة السنوية في قانون المعاشات الجديد 2024

حدد قانون المعاشات الجديد 2024، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص في شهر يوليو من كل عام.

قيمة الزيادة في قانون المعاشات الجديد 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما هي قيمة الزيادة في قانون المعاشات الجديد 2024.

زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات

ووفقا للقانون فإن الزيادة التي يقرها القانون لأصحاب المعاشات تبلغ 15% كحد أقصى، وتلك هي قيمة الزيادة التي تكون كل عام في شهر يوليو، ولكن نظرا للأحوال الاقتصادية أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتبكير موعد الصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين على أن تكون خلال شهر مارس المقبل.

كما أن هناك زيادة في أجور العاملين بالدولة وزيادة في المرتبات على أن يكون الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه.

وتم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، فضلا عن رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني أيضا ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، وتم تطبيق هذا القرار من 1 يناير من العام الجاري 2024.