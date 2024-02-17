فتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بـ17 مسجدا بالمنوفية

أعلنت اللجنة العليا للخدمات الإسلامية في وزارة الأوقاف، عن فتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بالمساجد في محافظة المنوفية، بمساحات مختلفة ومواقع متميزة، تصلح لجميع أنشطة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية «حضانات - مكاتب تحفيظ - عيادات - مكاتب إدارية - أنشطة اجتماعية وتجارية».

مدة ورابط التسجيل

وتابعت اللجنة العليا للخدمات الإسلامية، أن آخر موعد للتسجيل هو 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان ولا يلتفت لأي طلب يتم تقديمه بعد الموعد المحدد للإعلان أو عن طريق التسجيل بالموقع، ويتم ملء نموذج طلبات حق الانتفاع الورقية بالمديريات الإقليمية فور إرسال أسماء المتقدمين على الموقع، وسيتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة بالمديريات الإقليمية، ويمكن تقديم الطلبات من خلال الضغط على هـنـا.

أماكن المساجد والملحقات

1- مسجد التوحيد التابع لإدارة السادات على مساحة 210 أمتار.

2- مسجد سيدي سليمان البقلي التابع لإدارة الشهداء في قرية زاوية البقلي على مساحة 300 متر.

3- التوبة الخياطين التابع لإدارة الشهداء في قرية زاوية البقلي على مساحة 250 مترا.

4- مسجد البحري التابع لإدارة الشهداء في قرية إبشادي على مساحة 240 مترا.

5- مسجد العمري التابع لإدارة تلا في قرية قشطوخ على مساحة 140 متر .

6- مسجد يحي عبده التابع لإدارة تلا في قرية كفر السادات على مساحة 110 أمتار.

7- مسجد البدوي التابع لإدارة تلا في قرية كمشيش على مساحة 84 مترا.

8- مسجد سيدي مسعود التابع لإدارة تلا في قرية زاوية بمم على مساحة 140 مترا.

9- مسجد التقوى التابع لإدارة الباجور في قرية تلوانة على مساحة 120 مترا.

10- مسجد المجمع الإسلامي التابع لإدارة الباجور في شارع بنها على مساحة 90 مترا.

11- مسجد المجمع الإسلامي التابع لإدارة الباجور في شارع بنها على مساحة 120 مترا.

12- مسجد البحري التابع لإدارة الباجور في شارع المقاطع على مساحة 60 مترا.

13- مسجد الأزهري التابع لإدارة الباجور في قريت ميت عفيف على مساحة 60 مترا.

14- مسجد التوبة التابع لإدارة سرس الليان على مساحة 135 مترا.

15- مسجد الأربعين التابع لإدارة سرس الليان في قرية كفر رماح على مساحة 200 متر.

16- مسجد شاهين الوكيل التابع لإدارة شبين الكوم في قرية المصيلحة على مساحة 199 مترا.

17- مسجد الأربعين التابع لإدارة شبين الكوم في قرية ميت خاقان على مساحة 187.5 مترا.