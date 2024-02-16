فتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بـ11 مسجدا بالقليوبية

قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تقرر فتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للمٌلحقات الشاغرة بمساجد المحافظة، بمساحات مختلفة، ومواقع مٌتميزة تُصلح لجميع أنشطة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الأنشطة المٌصرح بها في المساجد هي:.

- حضانات.

- مكاتب تحفيظ.

- عيادات.

- مكاتب إدارية.

- أنشطة اجتماعية وتجارية.

رابط تقديم طلبات حق الانتفاع ملحقات المساجد

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه تقرر تحديد طريقة تقديم طلبات حق الانتفاع لملحقات المساجد في 11 موقعا ويمكن تقدم الطلبات على الرابط التالي من هنا .

موعد تقديم طلبات حق الانتفاع بمساجد القليوبية

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن التقديم مفتوح اعتبارا من اليوم لمدة 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يتم تقديمه بعد الموعد المحدد للإعلان أو عن طريق التسجيل بالموقع

ويتم ملئ نموذج طلبات حق الانتفاع الورقية بمقر المديرية ببنها فور إرسال أسماء المتقدمين على الموقع، وسيتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة بديوان المديرية ببنها، مشيرا أنه سيتم الإعلان عن الأماكن على صفحتها الرسمية بالفيس بوك مع تعليق إعلان بارز عند الملحق وأقرب المساجد إليه.

خريطة أماكن الملحقات الشاغرة بمساجد القليوبية

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المساجد التي بها مٌلحقات شاغرة هي:

- الحرابوه قلما - قليوب مساحة 200 متر

- التوحيد عزبة المنيه الخصوص 234 مترا

- الحفير عزبة الحفير الخصوص 365 مترا

- أبو سعده عزبة أبو سعده ميت حلفا قليوب 350 متر ا

- الأنوار المحمدية القناطر الخيرية 95 مترا

- صاحب الديوان الخانكة 336 مترا

- الرحمن عرب العبايدة الخانكة 264 مترا

- الوفاء بهتيم شبرا الخيمة 315 مترا

- الحمامصة أبو زعبل الخانكة 95 مترا

- الشهيد عبد العزيز بن الحكم شبرا الخيمة غرب 350 مترا

- عمر بن الخطاب الخانكة 234 مترا