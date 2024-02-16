فتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بمسجد الدهار بالبحر الأحمر

أعلنت اللجنة العليا للخدمات الإسلامية بوزارة الأوقاف فتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بمساجد المحافظات، ومنها مسجد الدهار الكبير وسط مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بموقع متميز ومساحات مختلفة تصلح لجميع الأغراض والأنشطة

الملحقات الشاغرة بمسجد الدهار بالبحر الأحمر

ووفقاً لما أعلنته وزارة الأوقاف، فإنّ الملحقات الشاغرة بمساجد الدهار الكبير بمدينة الغردقة ، تصلح لجميع أنشطة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية، المتمثلة في «حضانات - مكاتب تحفيظ - عيادات - مكاتب إدارية - أنشطة اجتماعية وتجارية».

كيفية تقديم الطلبات

وتقدم الطلبات على الرابط التالي على موقع وزراة الأوقاف ، في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، ولا يلتفت لأي طلب يتم تقديمه بعد الموعد المحدد للإعلان أو عن طريق التسجيل بالموقع.

وأعلنت اللجنة العليا للخدمات الإسلامية أن طلبات حق الانتفاع الورقية تقدم بمديرية أوقاف البحر الأحمر فور إرسال أسماء المتقدمين على الموقع، وسيتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة بالمديرية.

رابط تقديم الطلبات على الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRJASu3EyqP8r8Fsggun1wziqUgNbkwkJfffY_mfIDyRzvOQ/viewform?usp=sf_link

ويقع مسجد الميناء الكبير وسط مدينة الغردقة ويضم عدد 2 محلات بمساحات مختلفة بالإضافة إلى دار مناسبات.