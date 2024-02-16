خطوات تقديم شكوى التموين والمستندات المطلوبة.. إليك التفاصيل

تحرص وزارة التموين بشكل مستمرعلى ضبط في الأسوق المصرية، والعمل على مكافحة الفساد ومحاربة احتكار التجار للسلع، حفاظا على المواطنين المستحقين للدعم التمويني، لدى التجار وجميع منافذ البيع التابعة للوزارة التموين، لذا كشفت الوزارة عن كيفية تقديم شكوى التموين.

كيفية تقديم شكوى التموين

خصصت وزارة التموين عدة طرق لتقديم شكوى التموين من جميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، مؤكدة أنه من حق أي مواطن تقديم تظلم إلى مصلحة التموين، مع التأكيد على وجود المستندات الخاصة بمحل الشكوى، كما أن للمواطن الحق فى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة، لضبط المنظومة الاستهلاكية، وذلك عبر الطرق التالية:-

- الاتصال بالخط الساخن 19588من أي خط أرضي.

- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170

- إرسال الشكوى إلكترونيا عبر موقع جهاز حماية المستهلك من هنا

- التوجه إلى مقر حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية.

- تسجيل شكوى عبر الواتساب على رقم 01577779999.

- تقديم شكوى من خلال تطبيق جهاز حماية المستهلك على جوجل بلاي أو آبل ستور.

3 حالات لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

وحددت وزارة التموين، الحالات الخاصة باستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، شرط أن تكون البطاقة تعرضت لحالات السرقة أو الفقدان، أو التلف بحيث لم تعد تصلح للاستخدام.

طرق طلب استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، يسجل طلب عبر مركز خدمة العملاء على الرقم 1976.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إلكترونيا

أتاحت وزارة التموين، للمواطنين إمكانية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى وذلك عبر منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة، باتباع هذه الخطوات:

- الدخول على موقع مصر الرقمية من هنــــا.

- يقوم المواطن بإدخال رقم البطاقة التموينية.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

- إدخال رقم الموبايل المسجل مسبقا.

- بعد ظهور بيانات البطاقة التموينية، يتم اختيار المحافظة والإدارة والمكتب والتاجر.

- يتم إرسال كود تحقق إلى الهاتف.

-إدخال كود التحقق المرسل على رقم المحمول.

- الضغط على أيقونة إرسال.

- الضغط على نقل من محافظة إلى أخرى للتفعيل.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب استخراج بطاقة تموين

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة شهادة الميلاد في حالة وجود أبناء.

- رقم تليفون صاحب البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة للزوج لـ«الأرملة».

- صورة قسيمة طلاق لـ«المطلقة».

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم، وذلك لأصحاب معاش تكافل وكرامة من الشئون الاجتماعية.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة، بالنسبة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

خطوات استحراج فاقد بطاقة التموين

– الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

– الضغط على أيقونة التموين.

– اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

– كتابة البيانات «الاسم - رقم البطاقة التموينية - عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين».

خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

- تفعيل بطاقة تموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- فصل نفسي.

- ضم أفراد أسرتي.

- الاستعلام عن صرف السلع التموينية.

- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

- إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.