أبناء «مختار أبو المجد».. تعرف على شخصيات مسلسل إمبراطورية ميم

كشف فريق عمل مسلسل «إمبراطورية ميم» تفاصيل الشخصيات التي يؤدوها ضمن أحداث المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج محمد سلامة، وهو مأخوذ عن قصة قصرة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ومن المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2024.

وتدور أحداث المسلسل حول مختار أبو المجد الذي يعيش مع أبنائه الـ 6 بعد وفاة زوجته ويتولى رعايتهم وتربيتهم، وهي ما تعتبر مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقه خاصة أن الأبناء في مراحل عمرية مختلفة، وتتعقد الأمور عندما يدخل حب جديد إلى حياته فيجد نفسه حائرا ما بين مشاعر الحب التي يختبرها من جديد وبين مسئولية الأبناء الذين بدأوا في التمرد ضده.

تفاصيل شخصيات مسلسل إمبراطورية ميم

يقوم بدور الأب مختار أبو المجد الفنان خالد النبوي، والابنة الكبرى منى مختار أبو المجد تقوم بدورها هاجر السراج، أما الابن الأكبر مروان مختار أبو المجد يقوم بدوره نور النبوي، أما مايان السيد تقوم بدور مادي أبو المجد، وفي دور مايا مختار أبو المجد تم اختيار إلهام صفي الدين لتقوم بالدور.

أما الأبناء الأصغر مازن مختار أبو المجد ويقوم بدور آدم وهدان، بالإضافة إلى منة مختار أبو المجد وتقوم بدورها منى زاهر.