مركز تحديث الصناعة ينظم معرض «فرص بلدنا» لقطع غيار الماكينات 22 فبراير

ينظم مركز تحديث الصناعة معرض «فرص بلدنا»، وذلك في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، في الفترة بين 22 و24 فبراير الجاري، بقاعة نفرتيتي، من الساعة 10 صباحًا حتى السادسة مساءً.

وبرنامج تعميق التصنيع المحلي هو أحد البرامج التي يعمل مركز تحديث الصناعة عليها بقوة، لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، والحد من الاستيراد، وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

أقسام معرض «فرص بلدنا»

ويعد معرض «فرص بلدنا» المعرض السلبي الأول والمتخصص في قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، حيث ينقسم العارضين إلى قسمين رئيسيين، هما الشركات العارضة «سلبيا»، أي التي لديها قطع غيار مستوردة وتسعى لتوفير بديل محلي لها حيث ستعرضها سعياً لتوفير بديل محلي لها، وتشمل كل الشركات الصناعية والهيئات الحكومية.

أما القسم الثاني فهو الشركات العارضة «إيجابيا»، وهي الشركات التي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها، حيث تشمل الشركات المتخصصة في تصنيع قطع الغيار، وتوفير الحلول المتكاملة من تصميم صناعي وتحليل للسبائك المصنوع منها قطع الغيار والهندسة العكسية وتصنيع قطع الغيار المطلوبة.

ويعتبر المعرض استكمالاً لجهود مركز تحديث الصناعة في دعم الشركات في مختلف القطاعات الصناعية، حيث سبق للمركز تنظيم معرض «بلدنا» للترويج لمنتجات 248 منشأة صناعية.