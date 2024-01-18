«تحديث الصناعة» يعقد ورشتي عمل للمزارعين في قنا للتوعية بالتطبيقات الرقمية

أعلن مركز تحديث الصناعة عن عقد ورشتي عمل للتوعية بالتطبيقات الرقمية للخدمات التسويقية وتسجيل المزارعيين بها، في محافظة قنا، بالتعاون مع إحدى الشركات التي تُعد منظومة الكترونية متكاملة لدعم المزارع من خلال تقديم خدمات التمويل والتقسيط والارشاد والتسويق.

وهذا يأتي ضمن التعاون بين كل من مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر من أجل تنفيذ خطة تطوير تكتل النباتات الطبية والعطرية داخل محافظات الصعيد وبالأخص في محافظة قنا بناءاً علي الخطة المعدة لتطوير المزارعين ورفع كفاءاة مزارع النباتات الطبية و العطرية.

حضور عدد كبير من أصحاب المزارع

وإستهدفت هذه الورشة حضور عدد كبير من أصحاب المزارع والتي حضر فيهما اكثر من 70 مزارع، حيث تم إستعراض خدمات البرنامج التي يقدمها من خلال المنظومة المتكاملة التي تربط المزارع بكل أطراف المنظومة التى تلبى إحتياجاته من تمويل بدون فوائد وتوفير مستلزمات الانتاج من منظومة ري وشتلات وكيماويات وغيرها من مستلزمات الانتاج ومن ثم التسويق للمحصول بالاضافة لخدمات الدعم الفني والارشادي لضمان اكتمال المنظومة.

كما تم عمل توعية للمزارعين علي أهمية الزراعة الحيوية وأهمية الاهتمام باستخدام المبيدات والكيماويات والمغذيات الحيوية بالنسب المعتمدة للحصول علي محصول ذو جودة عالية وآمن صحياً بهدف زيادة القيمة المضافة ومن ثم التوجه للتصدير وذلك بحضور كلا من الفريق التنفيذي للتكتلات ببرنامج التنمية المحلية واعضاء وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة قنا والمسئول التنفيذي لإدارة التكتلات الاقتصادية بمركز تحديث الصناعة.