أزمة داخل الأهلي.. وقصة مشادة حسن شحاتة و«شيكابالا»

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أزمة داخل الأهلي

سلط الإعلامي أحمد شوبير، الضوء على تعرض النادي الأهلي لضربة قوية قبل مباراة ميدياما الغاني، في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل خناقة حسن شحاتة مع شيكابالا

كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونادي الزمالك عن تفاصيل مشادته الشهيرة مع محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الأبيض بعد استبداله في مباراة المغرب الفاسي، بدوري أبطال أفريقيا 2012.

محمد بركات: ياسر إبراهيم أفضل مدافع في مصر حاليا

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي يظهر به ياسر إبراهيم، مدافع الأحمر في الفترة الحالية، وذلك بعد المستوى الكبير الذي ظهر به اللاعب خلال مباراة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يوضح موقفه من تسوية أزمة مستحقات بلحاج

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عقده جلسة مع محامي المغربي أحمد بلحاج، لاعب الفريق الأبيض السابق، بسبب أزمة مستحقاته المالية.

موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كشف الأيرلندي مارك لورينسون، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، موعد رحيل محمد صلاح، نجم الريدز، عن قلعة الأنفيلد، وموقف اللاعب من العروض التي تتوالى عليه لضمه خلال الفترة الحالية، خاصة من نادي اتحاد جدة السعودي.

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