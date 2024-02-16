«حسابات معقدة».. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال بعد التعادل أمام بلوزداد| عاجل

انتهى لقاء النادي الأهلي ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويستعرض «الوطن سبورت» ترتيب مجموعة الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي في الصدارة برصيد 6 نقاط، بعد خوضه 4 مباريات؛ إذ نجح في الفوز بمباراة، والتعادل في 3 أخرى.

ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بعد خوضه 4 مباريات؛ إذ فاز في لقاء، وتعادل خلال اثنين، وخسر واحدا.

وفي المركز الثالث يأتي يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة، والتعادل خلال اثنتين، والخسارة في لقاء وحيد.

وفي المركز الأخير يأتي ميدياما برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة، والتعادل مثلها، والخسارة خلال مباراتين.

وعلى الرغم من النقص العددي الذي عانى منه النادي الأهلي، إلا أنه نجح في خطف نقطة ثمينة أمام شباب بلوزداد، بعد سيل من الهجوم على مرمى المارد الأحمر، وأنقذ مصطفى شوبير مرماه في أكثر من مناسبة.