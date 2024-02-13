محمد عبد المنعم يثير الجدل بسبب صورة عبد الله السعيد مع شيكابالا.. ماذا حدث؟

لم يكن يعلم محمد عبد المنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أن مجرد «لايك» على صورة للثنائي عبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا من مران الزمالك، ستثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولايزال عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، والمنتقل حديثا من صفوف بيراميدز إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي المنقضي، يحتفي بانتقاله إلى القلعة البيضاء، والذي تأخر لسنوات، بعدما تعطلت الصفقة من قبل، ليعود ويرتدي القميص الأبيض الموسم الجاري.

صورة رفقة محمود عبد المنعم شيكابالا، قائد الزمالك، نشرها السعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، ولكن ليس بسبب الثنائي، فما القصة؟.

محمد عبد المنعم يثير الجدل بسبب صورة لـ عبد الله السعيد مع شيكابالا

محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي ومنتخب مصر، كان هو بطل القصة، بعدما وضع «لايك» على صورة الثنائي، لتنطلق التعليقات من جماهير القطبين، خاصةً وأنها ليست المرة الأولى التي يبدي خلالها لاعب القلعة الحمراء إعجابه بمنشور يخص السعيد، رغم حساسية الصفقة، كون اللاعب كان يدافع عن ألوان الأحمر من قبل.

البعض اعتبر تصرفات محمد عبد المنعم بشأن الزمالك بشكل عام، وعبد الله السعيد بصورة خاصة، أمرا طبيعيا، ويمثل قدوة ومثل أعلى في الروح الرياضية، بينما اعتبر البعض الآخر أنه بابا لارتداء اللاعب القميص الأبيض يوما ما في عصر الاحتراف.

مدافع الأهلي قام من قبل بوضع علامة إعجاب على منشور السعيد بعد انتقاله إلى الزمالك، والذي كتب خلاله: «بعد سنوات من الانتظار أخيرا في نادي الزمالك»، لتنتشر الصورة بشكل كبير وسط تعليقات جماهير الزمالك، حيث كتب أحد المشجعين عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «على بركة الله.. مستنييك معاه في الزمالك».

ماذا قالت الجماهير عن محمد عبد المنعم بسبب عبد الله السعيد وشيكابالا؟

نفس الأمر تكرر بعد نشر عبد المنعم صورة لمحمود الونش مدافع القلعة البيضاء بعد إصابته بالصليبي، بعدما تمنى له الشفاء العاجل، واعتبرته الجماهير نموذجا للروح الرياضية: «قدوة ونموذج يا عبد المنعم رغم صغر سنك»، هكذا كتب أحد المتابعين.

علامة الإعجاب الأخيرة التي وضعها عبد المنعم فتح باب الجدل مجددا ما بين الجماهير، إذ يرى البعض أنها مجرد مجاملات بين اللاعبين، فيما يجد البعض الآخر أنه تصرف غير مقبول، خاصةً وأن السعيد الذي لعب في الأهلي 7 سنوات، اختار الانتقال إلى الغريم التقليدي مؤخرا.