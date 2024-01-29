سر صادم وراء اختيار أبوجبل الجهة اليمنى للتصدي لركلات الكونغو.. «قرار ساذج»

لا صوت يعلو فوق الحديث على وداع منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا، وسر يمين محمد أبوجبل، حارس مرمى «الفراعنة»، الذي اختاره ليكون وجهته أثناء التصدي لجميع الكرات التي سددت على مرماه في ضربات الجزاء، بعد اللجوء لها من قبل حكم مباراة مصر والكونغو، من أجل حسم المتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.

سر اختيار محمد أبوجبل للجهة اليمنى للتصدي لركلات الترجيح

«اختيار ساذج».. هكذا قال أحد الخبراء عن سر اختيار محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي، لاختيار الجهة اليمنى للتصدي لجميع ركلات الترجيح، التي سددت على شباكه، في لقاء مصر والكونغو، وذلك بحسب تقرير مطول نشرته شبكة «سكاي نيوز» عن حارس المنتخب، الذي حصل على فرصة ذهبية، بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف، وعدم تمكنه من استكمال البطولة.

عدم تركيز «جابسكي» على الكرة ومحاولة التصدي لها، واعتماده جهة واحدة من أجل استخدامها للتصدي لركلات الترجيح وضعه في مرمى النيران، سواء الجماهير أو خبراء كرة القدم، ووضع على عاتقه جزءا كبيرا من المسؤولية بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس أمم أفريقيا؛ إذ أشار عدد من المحللين إلى أنه فعل ذلك كنوع من التخمين ليس أكثر، وكان يعتقد أن واحدة على الأقل كان بإمكانه التصدي لها لكن لم يحدث.

محمد أبو جبل يثير الجدل في مباراة مصر والكونغو

وكان محمد أبوجبل، أثار حالة من الجدل بسببب اختيار الزاوية اليمنى للتصدي لتسديدات لاعبي منتخب الكونغو، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكلاهما، بينما ذهبت إلى أشواط إضافية، ثم ركلات ترجيح، ليتأهل المنتخب الكونغولي بشكل رسمي، ويودع «الفراعنة» البطولة.