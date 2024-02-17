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تفاصيل فيلم Deadpool 3.. ميزانية 250 مليون دولار

كتب:

نورهان نصرالله
10:48 ص | السبت 17 فبراير 2024
مشهد من فيلم Deadpool 3

مشهد من فيلم Deadpool 3

حالة من التشوق يعيشها جمهور عالم مارفل السينمائي بعد طرح البرومو الدعائي للجزء الثالث من فيلم Deadpool، الذي يصدر تحت عنوان Deadpool & Wolverine والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 26 يوليو المقبل، وحقق البرومو مشاهدات تجاوزت الـ21 مليون مشاهدة بعد 5 أيام في السينمات.

يعتبر فيلم Deadpool & Wolverine واحدًا من أعلى الإنتاجات لهذا العام في هوليوود، وربما حتى المشروع الأكثر تكلفة لعام 2024، وتقدر ميزانية الإنتاج بـ250 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «Screen Rant».

البرومو الدعائي لـDeadpool 3

تفاصيل فيلم Deadpool 3

ويعود النجم الأمريكي هيو جاكمان للعب شخصية «وولفرين» الذي سبق وقدمها في سلسلة أفلام «X-Men»، وكانت مفاجأة بالنسبة للجمهور خاصة أن الشخصية ماتت في فيلم «Logan»، ولكن تم التحايل على الأمر باعتبار أن Deadpool 3 أحداثه تدور قبل أحداث فيلم Logan.

ويجمع الفيلم جاكمان بجانب رايان رينولدز الذي يعيد تجسيد شخصية «ديدبول»، ويضم الفيلم عدد من النجوم من بينهم ريت ريس، وبول ويرنيك، وزيب ويلز. يلعب رينولدز، إيما كورين، ومورينا باكارين، وروب ديلاني، وليزلي أوجامز، وكاران سوني، وماثيو ماكفادين، ومن إخراج شون ليفي.

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