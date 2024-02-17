روشتة لتنظيم المذاكرة مع عودة الدراسة.. أبرزها ضبط الساعة البيولوجية للطلاب

وجهت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، عددًا من النصائح المهمة لمساعدة الطلاب في السيطرة على التوتر مع بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مشددة على أنه لابد من أن يكون التعامل مع الدراسة على أنها روتين يومي طبيعي، ما يجعل الطلاب أكثر تقبلًا للمذاكرة.

تنظيم الساعة البيولوجية للطلاب

وأوضحت «شبانة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة سراج وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه ولابد من تنظيم الساعة البيولوجية الخاصة بالطلاب من خلال أخذ قسط كافي من الراحة وتنظيم المذاكرة والنوم المبكر والاستيقاظ مبكرًا، مؤكدة أن ذلك هو أول طريقة للنجاح بشكل كبير، كما أنه لابد من تنظيم المواد الدراسية والمذاكرة من الأسهل للأصعب، إذ إن تناول المنهج والمادة السلسة يقدم له طاقة إيجابية تجعله يستمر في المذاكرة.

تنظيم وجبات الطلاب

وأشارت إلى أنه لابد من عدم تكليف الطلاب بمواد كثيرة ومذاكرتها خلال اليوم الواحد، مشددة على أنه أثناء تنظيم جدول مذاكرة للطلاب يكون من خلال مشاركته بدون تكثيف كبير للمواد في اليوم الواحد، موضحة أنها ولابد من تنظيم وجبات الطلاب في فترات الدراسة بشكل صحيح بأن يكون صحي وعدم تناول الوجبات قبل المذاكرة مباشرة.