إزاي تعرف نسبك من الفراعنة؟.. كبير الأثريين يجيب

يحمل عدد كبير من المصريين جينات الفراعنة سواء في الملامح الشكلية أو العظام، ويمتد نسب 86.6% من المصريين، إلى الملك توت عنخ آمون، الذي توفي وهو في عمر 18 عامًا، ليرث أحفاده بعض صفاته وملامحه.

أثبتت الدراسات أن 86.6% من المصريين، يحملون جينات توت عنخ آمون في الجسدية والشكلية والملامح الأخرى، لذا يمكن القول إن معظم المصريين أحفاد الملك توت عنخ آمون، بحسب الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، خلال حديثه في برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، مع الإعلامي خالد أبو بكر.

الشعب المصري من أكثر الشعوب حبا للسعادة

يصنف الشعب المصري من أكثر شعوب العالم التي تحب السعادة، بالإضافة لتشابه الجينات إلى حد كبير، وهو سبب وحدة الشعب المصري، الذي يحمل الكثير من سمات الفراعنة، سواء في القوة أو الملامح الشكلية، وفقًا للدكتور طارق طه، رئيس قسم الجينات الوراثية والمناعة بوزارة الدفاع.

جينات الفراعنة موجودة حتى الآن

أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك دراسة أجريت في عام 2018، أثبتت أن نسبة كبيرة من جينات الفراعنة، موجودة في المصريين حتى الآن، ويحمل بعض الأشخاص نفس الملامح الفرعونية، للملك توت عنخ آمون، التي كان يتمتع بها الأجداد القدماء، قائلًا: «نسبة كبيرة جدًا، من الجينات الفرعونية موجودة فينا حتى الآن، دا إحنا بنشوف أشخاص الملامح بتاعتهم كوبي بست، سواء في العضم والجمجمة والأنف، وملامح تانية كتير».

هل يمكن الوصول إلى نسب الفراعنة؟

أما عن الوصول إلى نسب الفراعنة، فيمكن معرفة ذلك من خلال تحليل الجينات، إلا أنه مكلف جدًا، وقد يفشل في العودة بالزمن إلى آلاف السنين، خاصة أن علم الجينات صغير جدًا، بحسب «شاكر»: «الملكة حتشبسوت مكنوش يعرفوا الموميا بتاعتها، إلا من خلال تحليل الجينات الوراثية، بس دا مكلف جدًا، لو حد عايز يعرف نسبه، وممكن في المستقبل يبقى الوصول ليه أسهل».

الوصول إلى شجرة العائلة الفرعونية، ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى وقت طويل، للعودة بالتاريخ الطبي آلاف السنين.