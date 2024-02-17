أستاذ تغير مناخ: مشروع إدارة المخلفات الصلبة يحسن من حياة المصريين

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة من المشروعات الرائدة للدولة في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين من خلال تحسين جودة الهواء من الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات أو تراكم المخلفات.

مشروع إدارة تلوث الهواء

أوضح أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع إدارة تلوث الهواء يساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطور المناخ 2050 التي تؤكد على إقامة بنية تحتية والتكيف مع تغير المناخ لافتا إلى أن يوجد 6 مكونات لمشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بمنطقة العاشر من رمضان موضحا أن تمويل المشروع يقدر بحوالي 13.3 مليون دولار ومنحة 9.1 مليون دولار.

إدراة المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية

وأشار عبد المسيح سمعان إلى أن المكون الأول للمشروع يتمثل في تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء، والمكون الثاني يمثل تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والمكون الثالث خفض انبعاثات المركبات، متابعاً أن المكون الرابع المعني بتعزيز القدرات وتغيير سلوك الإنسان وتحسين مهاراته، والمكون الخامس الرصد والتقييم والتواصل وإشراك المعنيين الشركاء، بالإضافة إلى المكون السادس والأخير الخاص بالمشروع وهو إدارة المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية.