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رئيس جهاز الشروق يوجّه برفع المخلفات في الأحياء السكنية

كتب:

أيمن حمزة
11:28 ص | الخميس 15 فبراير 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، رفقة المهندس أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز ومسؤولي الجهاز أعمال تنسيق الموقع الجاري تنفيذها في حي النادي، وذلك في إطار سعي الجهاز لرفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية للتيسير على المواطنين والانتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنّ المرحلة الحالية يتضمنها تنفيذ أرصفة المشاه أمام العقارات، وحول المناطق المخصصة للزراعة، وحول مراكز الخدمات، موجّها خلال متابعته للمشروع برفع المخلفات وإخلاء مواقع التنفيذ من أي عوائق بالطرق.

وأضاف رئيس الجهاز، أنّ تلك الأعمال تقع ضمن أهداف مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع المستهدف تنفيذه في الحي، حيث يتبع هذه الأعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخليه بخلاف قرب البدء في أعمال الزراعة والتجميل.

وشدد رئيس الجهاز في ختام الجولة على الشركة المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني وتكثيف فرق العمل للدفع بالأعمال المتبقية بالمشروع.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.