النائب عمرو درويش: قانون التصالح مهم لضبط المنظومة العمرانية في مصر

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية هو في حقيقة الأمر استحقاق قانوني مهم جدًا لضبط المنظومة العمرانية في مصر، وضبط منظومة البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «الأصل فى هذا القانون هو الإتاحة للتصالح في جميع المخالفات في عموم الجمهورية، وفي مختلف المحافظات، وفي المحليات، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حقيقة الأمر ننتظر اللائحة التنفيذية».

وتابع: «كان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم التسريع في مسألة الانتهاء من اللائحة التنفيذية وهو موضوع مهم للغاية، فهناك ملايين الحالات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية وإقرارها، وأبرز هذه الحالات، التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة على الأدوار الأخيرة في المناطق السكنية الواقعة في حيز المجتمعات العمرانية، وأيضًا الكتل السكنية القريبة والمتاخمة خارج الأحوزة العمرانية، وهى من أبرز المسائل الهامة جدًا التي يعالجها القانون من خلال بنوده ومن خلال أيضًا اللائحة التنفيذية».