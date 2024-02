طفرة في الذكاء الاصطناعي.. تحويل النصوص المكتوبة إلى فيديو أصبح متاحا

لا يتوقف الذكاء الاصطناعي عن إبهار العالم والمستخدمين كل يوم بطرق وأساليب جديدة تجعل العالم أكثر سهولة، وفي تطور جديد، أصبح بالإمكان تحويل نص أو سيناريو مكتوب إلى فيديو متحرك بتصوير سينمائي عالي الجودة.

منظمة «OpenAI» المعنية بأبحاث الذكاء الاصطناعي، أعلنت عبر موقعها الرسمي التجربة الجديدة، واسمها «Sora»، ويمكن من خلالها إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية تتميز بمشاهد مفصلة وحركة سينمائية للكاميرا وشخصيات متعددة ذات مشاعر نابضة بالحياة.

ويعد تحويل النصوص إلى فيديو هو أحدث جهود شركة «OpenAI» التي قامت بتطوير «شات جي بي تي» الشهير، الذي أحدث طفرة كبرى في عالم الذكاء الاصطناعي، ورغم أن نماذج تحويل النص إلى فيديو موجودة بالفعل، لكن ما يميز الخاصية الجديدة هو الطول والدقة التي تدعي الشركة فعاليتها في نظام «Sora».

