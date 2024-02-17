سقوط أمطار في كفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

سقطت أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بكفر الشيخ، بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له مراكز المحافظة، تزامنا مع نوة الشمس الصغرى، وشملت محافظات الدلتا والسواحل الشمالية.

أمطار رعدية غزيرة في كفر الشيخ

وتأتي أمطار كفر الشيخ رعدية غزيرة على مراكز ومدن المحافظة، منها الحامول وكفر الشيخ والرياض وبلطيم وبرج مغيزل، مع استمرار الأحوال الجوية السيئة على مختلف الأنحاء.

طوارئ في كفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمواجهة حالة الطقس اليوم غير المستقرة، ومتابعة غرفة عمليات المحافظة للمستجدات، والرد على استفسارات المواطنين والاستجابة السريعة لها، والتفاعل معها لخدمة أهالي المحافظة.

رفع تراكمات مياه الأمطار

ووجه محافظ كفر الشيخ برفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين في مختلف الأحياء والمدن، من خلال فرق التدخل السريع بمجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير الطرق لعمل سيولة مرورية في جميع الطرق الداخلية والسريعة وتسهيل حركة المرور، واستمرار الطوارئ لحين استقرار حالة الطقس وانتهاء النوة.