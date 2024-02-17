«التخطيط»: نستهدف تنفيذ 11 مشروعا لأكاديمية الفنون خلال العام المالي الحالي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحفاظ على الموروث الثقافي يعد سمة أساسية من سِمات الـمُجتمعات الـمُتحضّرة، كما يُعتبر السعي لتنويع المُنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الـملكيّات الفكرية والقُدرات الإبداعيّة للأفراد وللمُجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والـمستدامة، ومن هذا الـمُنطلق تتجسّد الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الثقافية في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابيّة في المُجتمع تحترم التنوّع والاختلاف وتُمكِّن من اقتناء وسائل اكتساب الـمعرفة وفتح الآفاق للتفاعُل مع الـمُعطيات الـمُعاصرة، ومنح القُدرة على الاختيار الحُر وتأمين حقوق مُمارسة الثقافة وإنتاجها.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات قطاع الخدمات الثقافية في خطة عام 23/2024، حيث تستهدف الخطة الانتهاء من 5 مشروعات، واستكمال 120 مشروعًا.

أهم الـمشروعات الـمستهدفة

وتتمثل أهم المشروعات الـمستهدفة في تنفيذ 11 مشروعا لأكاديمية الفنون، تنفيذ و8 مشروعات لقطاع الفنون التشكيلية، واستكمال أعمال التطوير لعدد 34 قصر ثقافة، منها «قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان، وقصر ثقافة السامر، وقصر ثقافة ههيا بالشرقيّة، وقصر ثقافة روض الفرج، وقصر ثقافة الغردقة»، إلى جانب استكمال تطوير ثمانية بيوت ثقافة الطفل، منها «بيت ثقافة أبو الـمطامير بال بحيرة، وبيت ثقافة أبو تشت بقنا، وبيت ثقافة القنطرة شرق بالإسماعيليّة، وبيت ثقافة زنين بالجيزة»، علاوة على تطوير 14 مسرحًا، منها مسرح السلام ومسرح الـمنصورة القومي، وتطوير 3 متاحف متحف سراي الجزيرة بالقاهرة ومتحف الفن الـمصري الحديث ومتحف بيت الأمة، وتوفير 6 مكتبات مُتنقّلة تابعة لـمكتبة مصر العامة، ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء والزيتون والدقي.

قطاع الخدمات الثقافية في عام 2022

وأوضح التقرير أن أهم إنجازات قطاع الخدمات الثقافية في عام 2022 تتمثل في إحلال وتجديد ورفع كفاءة 10 مواقع إبداعيّة، والانتهاء من 6 مواقع أخرى تمهيدًا لافتتاحها عام 2023، وتنفيذ أكثر من 2000 فعالية بقرى حياة كريمة، في 12 محافظة بالتعاون مع وزارتي التنمية الـمحلية والتربية والتعليم، والشركة القابضة للمياه، وصندوق مُكافحة وعلاج الإدمان، والـمجلس القومي للمرأة، وتضمّن برنامج الفعاليّات تنظيم الورش الفنية والحرفية الخاصة بالمرأة والطفل والشباب، إنشاء لجنة حقوق الإنسان والمواطنة، ضمن اللجان الثقافيّة بالـمجلس الأعلى للثقافة، والإعداد لإنشاء الإدارة العامة لوحدة حقوق الإنسان لتكون مُهمّتها وضع الخطط التنفيذيّة حول آليّات إنفاذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل بناء الإنسان الـمصري ودعم حقوقه، علاوة على توقيع عديدٍ من البروتوكولات ومُذكرات التفاهُم مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية في مُختلف الـمجالات والنشاطات الثقافية، الـمُشاركة في أكثر من 160 فعالية ومهرجان دُولي، واستضافة عدد من الفنانين والـمشاهير بالعديد من الـمهرجانات والـمُلتقيات الإبداعيّة التي تُنظمها مصر، قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم نحو 392 فعالية، استفاد منها نحو 128 ألف فرد، وذلك في إطار الـمرحلة الأولى من الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية، بالإضافة إلى تنفيذ 123 فعالية في 15 قرية خلال الـمرحلة الثانية، بإجمالي نحو 20 ألف مُستفيد، إلى جانب تنفيذ مشروع «رؤية»، وهو أحد الـمشروعات التنويريّة، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار.

تنفيذ فعاليات ثقافية داخل الجامعات الـمصرية

يأتي ذلك بالإضافة لتفعيل بروتوكولات التعاون لإدخال النشاط الثقافي ضمن اليوم الدراسي، وتنفيذ فعاليّات ثقافية داخل الجامعات الـمصرية، التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التنمية الـمحلية في مُبادرة «أيادي» لوزارة الثقافة من خلال استضافة الـمعارض الخاصة بهم ضمن الفعاليات الـمُختلفة، وتنظيم الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وفعاليات مهرجان الـمسرح الروماني بالإسكندرية، بالإضافة إلى إقامة الحفلات الفنية والعروض الـمسرحية، وإقامة معارض الكتب من خلال الهيئة الـمصرية العامة «الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تضمّن أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية».