«الفنون التشكيلية» تعلن استئناف النشاط الثقافي بدءا من اليوم

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عودة النشاط الثقافي بالمواقع التابعة للقطاع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال في بيان صحفي، إنه جرى استئناف النشاط الصيفي بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين عن استئناف النشاط الصيفي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وأضاف أنه جرى تحويل منزل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الذي يعرف باسم فيلا (رامتان) إلى متحف في 28 يناير 1992، ووتم تسليمه إلى المركز القومي للفنون التشكيلية في 20/5/1992 وافتتح المتحف في 15 يوليو 1997 للجمهور.

وينظم القطاع من خلال مركز دنشواي الثقافي ندوة ثقافية بعنوان «دور المرأة الريفية في تنمية اقتصاد الأسرة»، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وذلك في تمام الساعة الـ11 من صباح يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 بمدرسة الإعدادية بنات بالشهداء.