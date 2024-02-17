«تعليم الغربية» تكرم بطل العالم في اللياقة البدنية للناشئين

كرمّ اليوم، المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اللاعب مصطفى أحمد خلاف، الطالب بمدرسة حسين مصطفى أبو حسين الإعدادية المشتركة، بميت حبيش البحرية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطوله كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة، في اللياقة البدنية، التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا.

تكريم طالب بـ«تعليم الغربية»

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالعمل على تشجيع النماذج الشبابية.

تشجيع النماذج الشبابية

وأعرب عن فخره بهذه النماذج الشبابية التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية، مقدمًا شهادة تقدير تكريمًا للطالب الفائز، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح، وتحقيق المزيد من البطولات.

الجدير بالذكر أنّ حامد خلاف، ابن قرية ميت حبيش بمركز طنطا، مدرب الطالب، حصل على الميدالية الذهبية، وأعلى رقم في بطولة كأس العالم للعام الثاني علي التوالي بشرم الشيخ.