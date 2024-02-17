«الحزب الناصري»: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم والأمر محسوم

قال محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن مصر لعبت دوراً تاريخيا بارزاً في دعم القضية الفلسطينية، إذ تعتبر فلسطين دولة شقيقة وجزءًا لا يتجزأ من الأمة العربية، مضيفًا: «نٌؤمن بقيم الوحدة والتماسك العربي، ونرى في دفاعنا عن فلسطين دفاعاً عن الأمن القومي لمصر وللأمة العربية بأسرها، فلسطين أرض عربية خالصة، وأهلها أهلنا».

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

وأكد «أبو العلا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ مصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم شكلا وموضوعا، وهو أمر منتهي ومحسوم مرارا وتكرارا من قبل القيادة السياسية.

وأشار إلى أنّ مصر واجهت طوال تاريخها تحديات عديدة، ومٌحاولات هدفها النيل من أمنها واستقرارها التي تنعم به البلاد، ورغم ذلك دائماً ما تقف صامدة ومٌتضامنه مع إخوانها.

حفظ الأمن القومي المصري

وقال رئيس الحزب: نحن نؤكد على دعمنا الكامل للقيادة السياسية، لحل القضية الفلسطينية، ونقف خلفهم لمواجهة التحديات، مؤكدا: «سنستمر في تحمل المسؤوليات والتضحيات من أجل تحقيق حياة كريمة وأمن قومي مصري حقيقي، ولضمان استقرار دولتنا المتقدمة».