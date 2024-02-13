برلماني: تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض ومصر لن تسمح بتصفية القضية

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن القصف الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في رفح الفلسطينية يؤكد للعالم حجم الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة.

انتهاكات قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية

وأضاف «السادات»، في بيان، أنه حان الوقت لأن يتدخل المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات، التي تتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، موضحا أن تلك الممارسات الوحشية الاجرامية اعتداء سافر على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر بذلت وما زالت تبذل جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار والحرب في غزة، مشيرا إلى المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع عن طريق معبر رفح الذي لم يغلق في وجه الأشقاء منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأكد «السادات» رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين، والذي سيكون بمثابة تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب دول الجوار.