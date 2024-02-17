«الزراعة»: بحوث الصحراء يفوز بمشروعين في مبادرة التحالفات العربية

أعلنت الأمانة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، فوز مركز بحوث الصحراء بتمويل مشروعين من أصل 29 مشروعا على مستوى الدول العربية.

وفاز الدكتور محمد السيد الحجري بقبول تمويل مشروع في مجال الإدارة المثلي لروابط المياه والطاقة والغذاء، والنظم البيئية باستخدام الابتكارات والحلول القائمة على الطبيعة في بعض أقطار الوطن العربي، بتحالف مشترك بين مصر والعراق والمغرب وتونس وعمان.

طماطم مٌعدلة وراثيا بتحالف مصري سوري وقطري

كما فاز الدكتور السيد نشيوي، بتمويل مشروع في مجال دراسة واسع المدى للجينيوم والترانسكرتيوم لإناث النخيل المجهول في مصر وسوريا وقطر، للكشف عن الجينات الرئيسية المشاركة في صفات الثمار عالية الجودة في الطماطم المٌعدلة وراثيا بتحالف مصري سوري وقطري.

وصرح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن توحيد الجهود العربية لوضع حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية الزراعية، هي الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وتشاركية فعاله نظرا لتشابه الظروف البيئية من حيث المناخ الجاف، وندرة الأمطار، مما يساهم في مواجهة ظاهرة التصحر في الدول العربية، ووضع حلول مبتكرة للحد منها.

دعم شباب الباحثين وإتاحة الفرص وتذليل العقبات

وأوضح أن وزير الزراعة وجه بدعم شباب الباحثين وإتاحة الفرص وتذليل العقبات لتطبيق النتائج البحثية التي توفر حلول حقيقية على أرض الواقع لمشاكل الاستثمار الزراعي، وأهمية الاستغلال الأمثل لتلك الحلول في عمليات التوسع الأفقي والرأسي للتنمية الزراعية.