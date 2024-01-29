وحدة السكان بالأقصر تطلق ورشة تدريبية لتجفيف الطماطم للسيدات

أطلقت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، ورشة تدريب لتجفيف الطماطم «نظري»، بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكشفت وحدة السكان بمحافظة الأقصر أن التدريب شمل 30 سيدة وفتاة بإشراف الدكتور أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية بالمحافظة، وجمعية نساء الجنوب بمركز ومدينة إسنا قرية طفنيس.

المشروع يستهدف تمكين السيدات

وأشارت وحدة السكان، في بيان، إلى أن التدريب جاء لتمكين السيدات اقتصاديا من خلال عمل مشروعات ناجحة تهدف لمساعدة أسرهم على العيش الكريم، مما يعكس اهتمام وحدة السكان بالمرأة كمحور أساسي من محاور الوحدة، وتحسين الحالة المعيشية للأسرة المصرية، وخلال الورشة وبناء على رغبة المتدربات ستقوم الوحدة بإطلاق عدة تدريبات في المراكز والقرى لزيادة الاستثمار الأخضر، مثل تجفيف الطماطم والخضروات والاستزراع في الغرف المغلقة.

الأقصر على خريطة التصدير

ويعد مشروع الطماطم المجففة واحدًا من أهم المشروعات التي تشهدها الأقصر، ما جعلها على خريطة التصدير، إذ بدأت محافظة الأقصر خلال السنوات الأخيرة في زراعة الطماطم بعدد كبير من الأفدنة وبكميات وفيرة، بعد ارتفاع العائد من بيعها، وتشتهر محافظة الأقصر، خاصة مركز إسنا جنوب المحافظة، بزراعة الطماطم بمواصفات وجودة عالية جعلتها تصدر المحصول للخارج.