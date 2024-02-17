«بيطري الشرقية» تنظم قافلة طبية مجانية في إحدى قرى مركز الحسينية

قال اللواء إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز ومدينة الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري.

قافلة طبية علاجية مجانية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 400 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و250 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية 370 رأس ماشـية وأغنام ودواب و250 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية.

رش الماشية والأغنام لمكافحة الطفيليات الخارجية

كما تم رش 1200 رأس من الماشية والأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لعدد 550 طائرا وترقيم وتسجيل 30 حيوانا.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار - جاموس).