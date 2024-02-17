تفاصيل طرح 4 مناقصات ومزايدات في محافظة الإسكندرية غدا

أعلنت محافظة الإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المالية «إدارة التعاقدات»، طرح 4 مناقصات ومزايدات، تمثلت في مناقصتين ومزايدتين، ضمن العمليات المطروحة من المحافظة، أبرزها استغلال مطعم وكافتيريا لشواطئ شهيرة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل المزايدات والمناقصات التي تجري في محافظة الإسكندرية، وتبدأ من الغد بحسب الإعلان الرسمي.

جلسة الأحد 18 فبراير

1- عملية تنفيذ مشروعات الإضاءة العامة لجميع الأحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة، للعام المالي 2024/2023، وصيانة وتأمين شبكة الإضاءة العامة، وتوريد المهمات اللازمة لأعمال الصيانة «مناقصة عامة».

- قيمة التأمين المؤقت 950 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

2- عملية استغلال مطعم وكافيتريا السلسلة بنطاق حي وسط، «مزايدة عامة»

- قيمة التأمين المؤقت مليوني جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة الاثنين 19 فبراير

3- عملية استغلال مطعم وكافيتريا مبنى ستانلي «الجزء العلوي» بنطاق حي شرق «مزايدة عامة»

- قيمة التأمين المؤقت مليوني جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

4- عملية توريد احتياجات الإدارة العامة للحدائق المركزية للعام المالي 2024/2023، «مناقصة عامة».

- قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

الحصول على كراسة الشروط والمواصفات

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة، الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف، خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر مساءً من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.