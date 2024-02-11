انتظام الدراسة مع بداية الترم الثاني 2024 في محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن انتظام الدراسة مع بداية الترم الثاني، وقام الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بالمرور على عدد من المدارس للتأكد من انتظام الدراسة وتوافر جميع الخدمات والوسائل التعليمية والمعامل لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

انتظام الدراسة في الترم الثاني بالإسكندرية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، أن مدارس الإسكندرية استعدت جيداً قبل انتظام الدراسة في الترم الثاني، حيث تم استغلال فترة إجازة نصف العام لعمل الصيانة اللازمة في المدارس وكذلك استكمال أي أعمال تحتاج إليها المدارس حتى لا يتم تعطيل الدراسة.

أنشطة وفعاليات في المدارس

وأضاف أبو زيد، أن المدارس لم تغلق أبوابها للطلاب خلال إجازة نصف العام، حيث تم عمل أنشطة وفعاليات مختلفة في جميع مدارس الإسكندرية، وشارك فيها الطلاب سواء أنشطة فنية وثقافية ومسابقات رياضية في مختلف الألعاب.