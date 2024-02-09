موعد عودة سقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية.. تستمر 3 أيام

على الرغم من تحسن الطقس نسبيًا في الإسكندرية في الوقت الراهن، وتوقف الأمطار منذ عدة أيام، إلا أنّ أبناء المدينة الساحلية يريدون معرفة موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية مجددًا، من أجل تدبير الأمور والارتبطات الخاصة بهم، في ظل تجهيز مواعيدهم المستقبلية خلال الأسبوع الجاري.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية، إذ سيكون هناك 3 أيام شديدة الأمطار بحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية

وبحسب تقرير غرفة عمليات المحافظة، فإن موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية، سيكون الاثنين المقبل، وسيكون هناك أمطار متوسطة تبدأ معها موجة أمطار جديدة.

أمطار الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل

وسيسود المحافظة أجواء ممطرة لمدة 3 أيام، وبرودة الطقس وعاصفة ترابية، في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس الإسكندرية الأسبوع المقبل

وتستمر أجواء طقس الإسكندرية الممطرة لمدة 3 أيام، وتصاحبها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح إضافة إلى انخفاض أكبر في درجات الحرارة.