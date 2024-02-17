«الصحة» توجه بالإسراع في ميكنة منظومة صرف ألبان الأطفال

تفقد وزير الصحة والسكان، مركز طب أسرة المستقبل بمدينة المستقبل في محافظة القاهرة، اليوم السبت، لمٌتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المٌقدمة للمرضى، موجها بسرعة ميكنة منظومة صرف ألبان الأطفال.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية المٌفاجئة التي يٌجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، التي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

إعادة توزيع الزيادة العددية من أطباء الأسنان على منشآت طبية أخرى

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد قسم العلاج الطبيعي «رجال، سيدات، أطفال»، وراجع جداول انتظام العاملين من الأطباء والتمريض، فضلاً عن مراجعة سجلات ترددات المرضى بالقسم، ومراجعة توافر الأجهزة وصيانتها.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير تفقد عيادتي الأسنان بالمركز، مٌعرباً عن استياءه من تردي التجهيزات، وحالة الأجهزة الطبية، موجهاً بضرورة تطوير تلك العيادات، كما راجع الوزير كشوفات الانتظام، منتقداً زيادة أعداد الأطباء عن الحاجة الفعلية للقسم، حيث وجه في هذا بإعادة توزيع أطباء الأسنان على الأماكن الأكثر احتياجا.

التأكد من الأدوية اللازمة للمرضى

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد خلال جولته بالمركز عيادات الأطفال، والصيدلية ومراجعة كشوفات العاملين وانتظامهم، فضلاً عن التأكد من الأدوية اللازمة للمرضى، وألبان الأطفال، وراجع منظومة الصرف.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد خدمات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تقدم الوحدة خدمات مبادرات «دعم صحة المرأة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، رعاية كبار السن، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية»، منتقداً ضعف الترددات، وقلة متابعة توفير خدمات المبادرات الصحية للمترددين على المركز واستفادتهم منها.