«الصحة» توجه بإحالة الأطباء والتمريض المتغيبين بمستشفى الشروق للتحقيق

وجه وزير الصحة والسكان، بإحالة مدير مستشفى الشروق المركزي، بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، للتحقيق بسبب تغيبه عن العمل بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للوزير، اليوم السبت، ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

تفقد منظومة حجز التذاكر الخاصة بالعيادات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته في المستشفى بتفقد منظومة حجز التذاكر الخاصة بالعيادات، فضلًا عن تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة كشوفات انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهًا بإحالة كافة المتغيبين بالقسم للتحقيق العاجل، فضلًا عن الاطلاع على كشوفات العمل الخاصة بالشهر الماضي ومعدلات ترددات المرضى على القسم، حيث وجه في هذا الشأن بإحالة كافة الأطباء المتغيبين للتحقيق ونقلهم من المستشفى.

فتح تحقيق بشأن الأجهزة المعطلة في القسم

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الحضانات، موجهًا بفتح تحقيق بشأن الأجهزة المعطلة في القسم، فضلًا عن تفقد العيادات الخارجية التي تضم عيادات (النساء والتوليد، الأطفال، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الباطنة) موجهًا بإحالة طبيب المسالك البولية للتحقيق لعدم تواجده في مواعيد العمل الرسمية.

ولفت إلى تفقد الوزير لقسم الرعاية المركزة، حيث تبين عدم تواجد كافة الأطباء، فيما عدا طبيب واحد، موجهًا بإحالتهم للتحقيق، كما تفقد الوزير غرف الإقامة الداخلية للمرضى، ويصل عددها إلى 20 سرير، والتي تبين خلوها تمامًا من المرضى، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين بالمستشفى.