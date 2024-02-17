«الصحة» توجه رسالة مهمة للإقلاع عن التدخين: اعتمد على الخضراوات

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمدخنين خاصة بعد الإقلاع عن التدخين، قائلة في تقرير رسمي: «احرص على تواجد طبق من الخضراوات بجانبك طوال الوقت، وتناولها باستمرار لتقليل لهفة الرجوع للتدخين»، لافتة إلى أن الفترة الأولى من الإقلاع عن التدخين يتعرض فيها المدخن إلى الصداع الشديد والسمنة لذلك لابد من الاعتماد على الخضراوات والفاكهة في النظام الغذائي لحين انسحاب الأعراض.

رسالة مهمة من وزارة الصحة إلى المدخنين

وجاء ذلك التقرير ضمن حرص وزارة الصحة والسكان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، بما والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي من شأنها تعرض الجسم لمضاعفات صحية بالغة، والعمل على رفع التوعية الصحية لدى المواطن.

ودشنت وزارة الصحة والسكان خطا ساخنا على الرقم 16328 لمساعدة المدخنين، مزودا بفريق طبي كامل للرد على كل التساؤلات المختلفة، وإعطاء روشتة كاملة للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين، مشيرة الى أن هذه العادة تعرض ممارسيها إلى الإصابة بالأمراض المزمنة وعلى رأسها أمراض القلب والكلى.