«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في قريتي أبو مرقيق وسيدي حنيش

أعلن وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم عن تنظيم قافلة طبية مجانية في قريتي أبو مرقيق وسيدي حنيش بنطاق مركز ومدينة مرسى مطروح، من خلال الخدمات الطبية التي تقدمها المديرية لسكان مطروح، خاصة أهل البادية في القرى والنجوع، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم.

التخصصات الطبية في قافلة مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات المختلفة، لتقديم علاج بشأن أمراض الباطنة والأطفال وأمراض النساء والولادة والجلدية والرمد والتحاليل الطبية اللازمة والمخ والأعصاب من خلال أطباء متخصصين على أعلى مستوى من الخبرة.

موعد القافلة الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القافلة الطبية تعمل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 فبراير الجاري، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة لأهالي مطروح في المناطق النائية للمقيمين بعيدا عن المدن، وتقديم الكشوفات الطبية لهم وتوزيع الأدوية جميعها بالمجان، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة في المستشفيات التابعة للمديرية طبقاً لتقارير الأطباء واستكمال الرعاية الطبية حتى الشفاء.