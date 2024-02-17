محافظ كفر الشيخ: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لليوم الرابع على التوالي، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، لسقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة

وكلّف «نور الدين»، بمواصلة جهود رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، مطالبًا قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

كما وجّه بضرورة توعية المواطنين خاصة الأطفال، بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر في أثناء سقوط الأمطار حرصًا على سلامتهم، وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

تخصيص خط ساخن للأزمات والطوارئ

وأكد التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ التعليمات كافة، والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات محافظة كفر الشيخ، كما أعطى تعليماته بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم «114» من التليفون الأرضي، والرقم «0473220792»، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتعرضت عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح ورعد وانخفاض في درجات الحرارة، مما أدى إلى إغراق الشوارع والميادين والطرق بمياه الأمطار، كما أدت إلى استمرار توقف عمليات الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط.