طرق تخزين الفراولة قبل رمضان ونصائح لضمان صلاحيتها لأطول فترة ممكنة

مع قرب شهر رمضان المبارك تفكر الكثير من السيدات وربات البيوت، في تخزين الفواكه في الفريزر، لتكون جاهزة بأي وقت لتستخدمها بكل سهولة، ولأنها من أكثر الفواكه متعددة الاستخدام، ويتم استخدامها في العصائر المميزة الطبيعية أو لعمل المربات وخلال التقرير التالي نستعرض طرق تخزين الفراولة قبل رمضان، بحسب الموقع الطبي «WEBMD».

طرق تخزين الفراولة قبل رمضان

- شراء كمية الفراولة التي سيتم تخزينها، ويتم غسلها عدة مرات بالماء.

- انتقاء الفراولة الطرية أو حتى الفاسدة ونضعها جانبًا، ويتم رص الفراولة السليمة والمتماسكة في صينية أو على مناديل أو منشفه وتجفيفها من الماء.

- نزع الأوراق الخضراء من الفراولة دون أن يتم نزع الساق الأخضر منها.

- توزيع كمية الفراولة على أكياس بلاستيكية تكون مخصصة للتجميد، وإخراج الهواء منه بشكل كامل.

- ربط الأكياس بشكل جيد حتى لا يدخل فيها هواء أو ماء.

- وضعها في الفريزر لتجميدها.

نصائح لضمان سلامة الفراولة والاحتفاظ بقيمتها الغذائية

- الاحتفاظ بالفراولة المجمدة مدة لا تزيد عن 6 أشهر، حتي لا تفقد قيمتها الغذائية.

- لا ينصح بإخراج الفراولة من الفريزر لتفك للاستخدام، ويتم بعدها إعادتها للتجميد لأنها ستفقد قيمتها الغذائية.

- عدم تخزين الفراولة داخل علب، لأنها ستفقد رائحتها ولونها.

- يجب تفريغ الأكياس من الهواء بشكل كامل قبل تجمديها في الفريزر.